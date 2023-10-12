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ТуризмФранція

Парижі пішов на кардинальний крок: податок для туристів виросте у три рази

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Парижі пішов на кардинальний крок: податок для туристів виросте у три рази

Найпопулярніше у туристів місто завдасть по них 200-відсоткового удару – саме настільки передбачається збільшити податок на проживання туристів, який застосовується в Парижі. У французькій пресі повідомляється, що це відображено у пропозиції бюджету на 2024 рік.

Зазначимо, що податок на проживання у Парижі застосовується у восьми різних округах французької столиці за різними ставками. Загалом він коливається від 0.25 до 5 євро залежно від округу та класу засобу розміщення – найдорожче платять постояльці «люксових» готелів. Якщо новий податок буде прийнято, їм доведеться віддавати за кожну ніч додаткові 15 євро податку (!!!).

Природно, що готелів цей захід з таким жахливим податком не втішив. Представники Асоціації готельєрів та Національної групи готельних мереж Парижа заявили, що такий підхід вкрай негативно позначиться на туристичній привабливості регіону, особливо напередодні Олімпійських ігор 2024 року. У свою чергу, міністр туризму Олівія Грегуар заявила, що нова ставка податку визначатиметься кожним муніципалітетом самостійно.

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