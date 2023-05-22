Одну з головних туристичних визначних пам’яток Парижа закриють на п’ять років

Центр Помпіду, третя за відвідуваністю пам’ятка Парижа, потребує об’ємної реконструкції, тому в найближчі п’ять років буде закрито на ремонт, пише CNN.

У центрі Помпіду працюють кілька галерей, бібліотека та ресторан. Всі ці об’єкти будуть закриті для відвідування у період з 2025 по 2030 рік для проведення необхідних ремонтних та будівельних робіт з метою забезпечення довговічності будівлі у майбутньому.

Про це ще на початку травня оголосила міністр культури Франції Рима Абдул Малак, сказавши, що вартість робіт становитиме близько 260 мільйонів євро. Метою проекту є модернізація всієї будівлі та видалення азбесту.

Спочатку планувалося закрити центр на реставрацію вже у вересні цього року, але будівельні роботи було вирішено відкласти через літні Олімпійські ігри, які пройдуть у Парижі 2024 року.

Розташований у самому серці Парижа центр Помпіду, названий на честь колишнього президента Франції Жоржа Помпіду, щорічно приваблює мільйони відвідувачів. У ході реконструкції біля центру з’явиться нова тераса площею 1500 квадратних метрів із видом на західну частину міста. Крім того, в результаті реконструкції центр зможе скоротити рахунки за електроенергію на 60%. “Можливо, ми є однією з найенерговитратніших будівель у Франції, так що це непогана новина”, – сказав Лоран Ле Бон, голова Центру Помпіду.

Але деякими цінностями центру відвідувачі все ж таки зможуть побачити і під час реставраційних робіт. Так, наприклад, 400 000 книг публічної бібліотеки буде тимчасово переміщено до будівлі Le Lumière у паризькому районі Берсі. У Центрі Помпіду також знаходиться Національний музей сучасного мистецтва, картини якого будуть виставлені в інших музеях Парижа та Франції.