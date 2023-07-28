Названо найвідвідуванішу пам’ятку світу, результат несподіваний

Найвідвідуванішою пам’яткою в самій відвідуваній країні світу виявилися не Лувр, і навіть не Ейфелева вежа. У європейській пресі представили підрахунок найбільш відвідуваних пам’яток Франції — і цифри показали дивовижне: серед пам’яток Парижа перше місце посів Собор Паризької Богоматері або Нотр-Дам-Де-Парі (який нещодавно згорів) — його щорічно відвідують 12 млн. осіб, що приїжджають до Парижа.

У першій трійці рейтингу також «раптово» виявився паризький Діснейленд, Лувр зайнятий всього третє місце, хоча і все одно виявився музеєм світу, що найбільш відвідуваний, — 10 млн осіб на рік. А Ейфелеву вежу взагалі «засунули» на п’яте місце.

Топ-5 пам’яток виявився таким:

Собор Нотр-Дам – 12 млн осіб Діснейленд і Собор Сакре-Кер – 11 млн осіб Лувр – 10 млн осіб Палац Версаль – 8.1 млн осіб Ейфелева вежа – 6.2 млн осіб