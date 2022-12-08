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ТуризмФранція

Названо найпопулярніше місце у туристів у світі: сюди приїжджають мільйони

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найпопулярніше місце у туристів у світі: сюди приїжджають мільйони

Яке місце ви мрієте відвідати? Може, райський острів десь у Карибському морі, а може Нью-Йорк, що кишить хмарочосами, або казковий біло-блакитний Санторіні. Експерти з’ясували, яке місце відвідують найбільше туристів. Докладніше про це читайте у матеріалі “ДІП“.

У 2019 році світовий бізнес у сфері подорожей та туризму становив 8,9 трлн доларів. Однак туризм продовжує зростати, розширюватись та розвиватися.

У кожній країні на Землі є що запропонувати іноземним гостям, від пірамід у Єгипті до тропічних лісів Бразилії чи вуличних кафе у Римі — але які країни найбільше залучають туристів?

Більшість країн з найвищою кількістю туристів розташовані в Європі, чия багата історія, архітектура та культурний вплив роблять її особливо привабливою для мандрівників.

Незважаючи на вплив COVID-19, лише на цей регіон припадало приблизно 68 відсотків від загальної кількості в’їзних туристів у 2021 році.

Так, найпопулярнішим напрямом для туристів у всьому стає Франція. За різними даними, її відвідують від 90 до 100 мільйонів туристів на рік.

Будучи найпопулярнішим туристичним напрямом у світі вже понад 30 років, Франція пропонує безліч визначних пам’яток: Ейфелеву вежу, незліченні ресторани світового класу, музей Лувр, Версальський палац, собор Нотр-Дам і, звичайно, паризький Діснейленд. Крім того, “сільська” частина Іспанії пропонувала найкрасивішу природу, гори, виноградники та старі замки. У Ласко можна навіть побачити доісторичні наскельні малюнки. Париж, столиця Франції, є найбільш відвідуваним містом у Європі.

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