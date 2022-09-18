Найпопулярніші пам’ятки Парижу незабаром поринуть у темряву, щоб заощадити на освітленні

Після Ейфелевої вежі та інших знакових паризьких будівель Лувр і Версальський палац відмовляться від зовнішнього освітлення. Це символічний захід, необхідний для привернення уваги до енергетичної кризи, заявив сьогодні міністр культури Франції Рима Абдул Малак.

За її словами, починаючи з сьогоднішнього вечора, піраміда Лувру висвітлюватиметься до 11 години вечора, а не до першої години ночі. Аналогічне рішення вже прийнято щодо Ейфелевої вежі та Otel de Ville, чиї вогні згаснуть раніше, ніж звичайно.

“З наступного тижня ми також вимикатимемо світло на фасаді Версальського замку о 10-й вечора, на одну годину раніше”, додав міністр. Незважаючи на ці “символічні заходи”, вона закликала до більш конкретних дій щодо екологічного переходу в музеях, кінотеатрах, театрах та на всіх культурних об’єктах Франції.

Паризький музей д’Орсе, наприклад, “скоротив споживання енергії на третину лише за рахунок заміни лампочок та переходу на світлодіоди”. Ми намагаємося зробити це у всіх музеях, сказала Рима Абдул Малак. Ми ведемо переговори з кінотеатрами щодо заміни проекторів. Якщо вони перейдуть на лазер, зможуть значно скоротити споживання енергії, додала вона.

В останні місяці ціни на енергоносії різко зросли у зв’язку із вторгненням Росії в Україну, і робиться багато зусиль для скорочення енергоресурсів.