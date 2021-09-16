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ФРАНЦІЯ

Макрон: Ми вбили лідера угруповання “Ісламська держава” в Сахарі

Це ще один великий успіх в нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі

Гліб Парфененко
Макрон: Ми вбили лідера угруповання

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі військові вбили лідера угруповання “Ісламська держава в Сахарі” Аднана Абу Валіда Сахрауї, повідомляє Reuters.

Це ще один великий успіх в нашій боротьбі з терористичними групами в Сахеле, – написав Макрон в Твіттері.

Угруповання “Ісламська держава в Сахарі” діє в прикордонному регіоні між Малі, Буркіна-Фасо і Нігером і пов’язана з джихадистської організацією “Ісламська держава”.

Її лідер Аднан Абу Валід Сахрауї був віднесений до категорії “глобальних терористів”.

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