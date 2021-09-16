Макрон: Ми вбили лідера угруповання “Ісламська держава” в Сахарі

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі військові вбили лідера угруповання “Ісламська держава в Сахарі” Аднана Абу Валіда Сахрауї, повідомляє Reuters.

Це ще один великий успіх в нашій боротьбі з терористичними групами в Сахеле, – написав Макрон в Твіттері.

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Угруповання “Ісламська держава в Сахарі” діє в прикордонному регіоні між Малі, Буркіна-Фасо і Нігером і пов’язана з джихадистської організацією “Ісламська держава”.

Її лідер Аднан Абу Валід Сахрауї був віднесений до категорії “глобальних терористів”.