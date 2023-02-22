Кров була всюди: Акула вбила людину в Новій Каледонії

Трагічна загибель 59-річного австралійця після нападу акули за 150 метрів від набережної популярного пляжу потрапила на відео, передає yahoo.news.

Видання повідомляє, що інцидент стався біля столиці Нової Каледонії, розташованої в Тихому океані. За свідченнями очевидців, 59-річний чоловік сплив лише на півтори сотні метрів від берега біля понтонного мосту, коли його атакувала акула. Хижак кілька разів вкусив туриста за ногу та обидві руки.

ЗМІ додає, що поблизу знаходилися дві особи на водному мотоциклі. Вони швидко доставили потерпілого назад на пляж, де рятувальники спробували повернути чоловіка до життя за допомогою масажу серця, але австралієць помер.

На кадрах з камери відеоспостереження, опублікованих Daily Mail, можна побачити сплески води біля мосту, а поряд у морі – десятки людей, що відпочивають.

“За словами одного зі свідків, водій гідроциклу вирушив на допомогу після того, як почув про напад акули. Потім він повернувся на пляж, щоб забрати ще одного члена екіпажу пляжного патруля, і вирушив за постраждалим”, – пише джерело.

Очевидці розповіли журналістам, що все сталося “так близько від берега, що кров була всюди”. За повідомленням The Pacific Journal, відпочиваючих з пляжу було евакуйовано, а район “закритий для всіх відвідувачів”.

“Місцева влада запустила нову кампанію з вилову акул. У рамках операції були використані дрони для виявлення небезпечних хижаків. У мерії випустили спеціальний документ, що дозволяє вилов тигрових і бичачих акул”, – розкриває реакцію влади ресурс.

Продовження теми повідомляється, що за три тижні до трагічного випадку внаслідок нападу акули на пляжі Шато-Рояль постраждала туристка. Daily Mail пише, що жінка втратила ноги, а пляж був закритий.

Його знову відкрили лише за три дні до нагоди зі смертельним наслідком – місцеві жителі обурені діями влади та вимагають остаточно закрити небезпечний пляж. За даними Музею природної історії Флориди, Нова Каледонія посідає 13 місце у світі за кількістю нападів акул.