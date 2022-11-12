Французька Полінезія вводить ліміт на кількість туристів

Як повідомляє CNN, Французька Полінезія вирішила ввести ліміт на кількість іноземних туристів, що прибувають.

Так, на рік тут готові приймати трохи більше 280 000 гостей. Саме такою є зараз і кількість населення, що проживає на островах, серед яких такі популярні у туристів напрямки як Бора-Бора та Таїті.

Нове рішення дозволить зробити місцеву сферу туризму більш «інклюзивною та стійкою».

Раніше в жовтні експерти міжнародної премії The Readers’ Choice Awards визнали Французьку Полінезію одним із найкращих турнаправлень 2022 року.