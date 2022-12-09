Франція першою в Європі заборонила короткі внутрішні авіарейси

Франція стала першою країною Європи, яка заборонила внутрішні близькомагістральні авіарейси. Це рішення схвалила Єврокомісія.

Так, мова йде про заборону авіарейсів між містами, до яких можна дістатися поїздом менш ніж за 2.5 години.

Спочатку рішення торкнеться лише трьох маршрутів з паризького аеропорту Орлі до Нанта, Ліона та Бордо, де вже зараз можна використовувати поїзд як альтернативу. Пізніше, якщо буде покращено залізничне сполучення, скасують перельоти з аеропорту ім. Шарля де Голля в Ліон і Ренн, з Ліона в Марсель.

Заборона діятиме три роки, після чого її перегляне Єврокомісія.