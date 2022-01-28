Франція виключила Україну із червоного списку

Оцінивши поточну ситуацію з COVID-19, французька влада вирішила виключити 12 третіх країн із червоного списку та помістити їх у помаранчевий.

До країн, виключених із червоного списку, увійшли Україна, Молдова, Росія, а також дев’ять південноафриканських країн – Мозамбік, Ботсвана, Лесото, Есватині, ПАР, Замбія, Зімбабве, Малаві та Намібія, на які раніше було накладено заборону на в’їзд із- через широке поширення на їх території варіанти Omicron.

Ще дві країни також перейшли до “помаранчевого” списку. Проте раніше вони входили до зеленого списку. Країни, які були переміщені із зеленого до помаранчевого списку, – це Австралія та Аргентина.

На відміну від вищезгаданих країн, в Австралії та Аргентині ситуація з COVID-19 погіршилася. З цієї причини ці дві країни були переведені із зеленого до помаранчевого списку.

Це означає, що мандрівники з країн, що перейшли з червоного до помаранчевого списку, тепер підпорядковуватимуться менш суворим правилам в’їзду при в’їзді до Франції, тоді як мандрівники з Аргентини та Австралії повинні дотримуватись додаткових правил в’їзду.

Всі особи, які в’їжджають до Франції з країн, включених до “помаранчевого” списку, звільняються від вимог самоізоляції за умови наявності у них сертифіката про щеплення.

Крім того, усі, навіть ті, хто повністю вакцинований або одужав від вірусу, мають подати негативний результат тесту, зробленого протягом 48 годин до прибуття до Франції.

З іншого боку, невакциновані мандрівники з помаранчевої країни мають перебувати у самоізоляції протягом семи днів після прибуття до Франції.

Франція також має “червоний список”.

В даний час до червоного списку входять Афганістан, Білорусь, Демократична Республіка Конго, Грузія, Нігерія, Маврикій, Чорногорія, Пакистан, Суринам, Танзанія, Туреччина та Сполучені Штати Америки.

В даний час повністю вакциновані мандрівники з країн, включених до Червоного списку, можуть в’їжджати до Іспанії без обмежень за умови, що вони передадуть тест перед в’їздом. На відміну від цього невакциновані мандрівники повинні пройти карантин протягом десяти днів після в’їзду до країни.

Що стосується країн Європейського Союзу та Шенгенської зони, то всі вони в даний час входять до “зеленого списку” Франції, що означає, що вони можуть в’їжджати в країну за правилами полегшеного в’їзду, за умови, що вони відповідають усім необхідним вимогам.

Раніше Франція посилила заходи COVID-19 для всіх, включаючи туристів. Більше того, влада оголосила, що всі особи старше 18 років повинні будуть зробити повторне щеплення, щоб їхній сертифікат про щеплення залишався дійсним. Ця вимога поширюється на всіх, хто отримав останню дозу вакцини понад сім місяців тому.