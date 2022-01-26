У Франції туристів переконали відмовитися від смартфонів у ресторані

90 відсотків гостей ресторану у французькому місті Альбі проводять час трапези без смартфона. Принаймні так запевняють співробітники ресторану. Чим мотивують гостей не чіпати телефон і більше спілкуватися один з одним.

Власники ресторану пішли на дуже простий, але, як виявилося, дієвий крок – вони почали наливати безплатні напої гостям, котрі протрималися без телефону весь час трапези. Гостей пригощають безкоштовною кавою або діжестивом. Однак відвідувач повинен покласти свій телефон у спеціальний кошик і ні в якому разі не торкатися його, ні для того, щоб зробити фото, ні для соцмереж і навіть якщо гостю дзвонять. За цим слідкують працівники ресторану. За їхніми словами, 90 відсотків гостей користуються такою послугою.

Ресторан запустив свою ініціативу на початку січня. Таким чином, власники закладу хочуть допомогти гостям більше спілкуватися один з одним.

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