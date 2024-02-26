Ейфелева вежа в Парижі знову приймає відвідувачів

Як повідомляє Agence France Presse, головний символ Парижа Ейфелева вежа відкрилася для туристів, 25 лютого.

Нагадаємо, роботу Ейфелевої вежі було припинено тиждень тому через страйк співробітників. Після шести днів протестної акції профспілки та адміністрація вежі досягли угоди, і пам’ятник архітектури знову почав приймати туристів.

Профспілка компанії, що управляє вежею, звинувачувала міську владу в тому, що на техобслуговування популярної пам’ятки виділяється замало коштів.

Також співробітники були незадоволені нестійкістю економічної моделі фінансування та вимагали підвищити їм зарплату.