Експерти розповіли чому у Франції чоловікам не можна купатися у шортах

Чоловікам та хлопчикам у Франції заборонено відвідувати басейни та пляжі у вільних купальних плавках. За інформацією Daily Star, закону більше 100 років, але його не планують скасовувати.

Це не жарт, а закон — усі представники чоловічої статі можуть плавати в громадських басейнах тільки в купальних плавках, що облягають. Крім того, чоловіків і жінок зобов’язують носити bonnet be bain (шапочку для плавання).

Найчастіше від цього правила звільняються лише лисі плавці. Незвичайний закон пояснюється турботою про гігієну.

“У маленьких тісних плавках можна тільки плавати. Бермуди або шорти більшого розміру носять скрізь. Люди ходять у них містом і приносять у воду пісок, пил або мікроби”, – наводять у ЗМІ уривок з інтерв’ю для The Guardian головного чергового басейну о 11-му окрузі Парижа Еммануеля Дормо.

Таким чином, якщо ви збираєтеся на Лазурний берег, не забудьте захопити з собою плавки, що облягають. Інакше вас можуть не пустити в басейн або попросять піти з пляжу, якщо ви зайдете у воду в шортах-бермудах або інших вільних шортах.

“Деякі регіони Франції намагаються скасувати застарілий закон. У травні 2022 року міська рада Гренобля вирішила послабити суворі правила щодо плавального одягу в муніципальних басейнах.

Згідно з їхньою ініціативою жінкам дозволили плавати топлес або в буркіні, а чоловікам — носити плавки, що менш облягають. Французький уряд оскаржив рішення міста, а регіональна влада скоротила фінансування цього району”, – розповідають у ЗМІ.