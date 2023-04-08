Експерти розповіли чому Ейфелеву вежу не можна фотографувати вночі

Ейфелева вежа — найвідоміша пам’ятка Франції, зображена на безлічі фотографій та листівок. Легендарний символ Парижа особливо гарно виглядає у темний час доби, коли на ньому вмикається підсвічування з 20 тисяч лампочок. Однак фотографувати Ейфелеву вежу вночі та викладати знімки у публічний доступ, виявляється, не можна. Чому?

Особливості французького законодавства

Причина такої дивної заборони криється у французьких законах про авторське право.

У Франції право автора на створений ним об’єкт діє 70 років після смерті. Автор споруди, інженер Ґюстав Ейфель помер у 1923 році, відповідно, через 70 років після його смерті конструкція стала громадським надбанням. Стало можливим використовувати її зображення з комерційною метою, а в деяких містах навіть почали зводити її копії: від Лас-Вегаса до Токіо.

Підсвічування ж з’явилося на вежі лише 1985 року. Проєкт був розроблений дизайнером світу П’єром Біду, і протягом 70 років (до 2055 року) авторські права належатимуть йому, тому робити знімки підсвіченої Ейфелевої вежі офіційно — порушення.

Свобода панорами

Примітно, що у законодавстві Франції залишалася одна лазівка, що дозволяє обійти цю заборону. Це поняття “свобода панорами” – можливість робити та розповсюджувати фотографії предметів архітектури, живопису, мистецтва, захищених авторським правом. Але з 2016 року для об’єктів архітектури та скульптур запровадили обмеження цієї свободи. З того часу фотографувати їх можна лише з метою особистого використання. Публікація фотографій на загальний огляд у соціальних мережах може стати штрафом. Для того, щоб оприлюднити знімки, треба отримати дозвіл компанії Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, що управляє.

Суду не буде

Однак не варто прямо зараз судомно кидатися видаляти всі фотографії висотної будівлі зі своїх акаунтів та архівів. Інтернет безмежний: на сотнях сайтів та в профілях тисяч користувачів соцмереж розміщено буквально мільйони фотографій освітленої паризької залізної красуні

В одному лише Instagram по хештегу #eiffeltoweratnight розміщено понад 84 тисячі фотографій. На розгляди по кожній з них у компанії, що управляє, просто не вистачить ні часу, ні грошей.

Правовласникам потрібно надіслати листи авторам знімків із вимогами видалити фото, а якщо прохання проігнорують, компанія зможе звернутися до суду. Судитися з кожним із користувачів просто неможливо, тому заборона діє лише на папері. Так що видихаємо і продовжуємо хвалитися фотографіями нічних видів Ейфелевої вежі у своїх соцмережах, якщо вам пощастило їх сфотографувати.

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