Два пілоти Air France побилися під час польоту

Двоє пілотів Air France були відсторонені після бійки на рейсі Женева-Париж у червні. Про це The Guardian повідомив речник авіакомпанії.

Незважаючи на фізичну суперечку, літак благополучно приземлився.

La Tribune повідомляє, що два пілоти посварилися невдовзі після зльоту літака та схопили один одного за коміри після удару одного з пілотів.

Екіпаж втрутився та розігнав їх, один залишився в кабіні, поки літак не приземлився в Парижі.

Новина про бійку з’явилася після того, як у середу французьке авіаспостережне агентство повідомило, що деякі пілоти Air France не дотримувалися протоколів безпеки.

Звіт був присвячений витоку палива на рейсі компанії, який летів з Браззавіля, Республіка Конго, до Парижа у грудні 2020 року. Потім літак був перенаправлений, але пілоти не відключили живлення двигуна і не приземлилися якнайшвидше, як диктують процедури, які повинні дотримуватися в таких ситуаціях. Існував ризик займання двигуна.

Цей та інші подібні випадки, також згадані у звіті, показують, як деякі пілоти діють на власний розсуд і не дотримуються встановлених протоколів безпеки.

Авіакомпанія зазначає, що щодня виконує тисячі рейсів, а у звіті проливається світло лише на чотири інциденти у період з 2017 по 2020 рік.

З іншого боку, організації пілотів Air France захищають дії пілотів авіакомпанії у подібних надзвичайних ситуаціях та стверджують, що всі пілоти дуже серйозно ставляться до безпеки під час польотів.

Тим часом Агентство розслідує ще один інцидент на авіакомпанії, цього разу від квітня, коли рейс з Нью-Йорка до Парижа зіткнувся з проблемою контролю безпосередньо перед посадкою у французькій столиці.