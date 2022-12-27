Чим обернеться для туристів заборона на близькомагістральні рейси до Франції

Отже, Франція готова до зупинки близькомагістральних рейсів. Схвалення Європейської комісії отримано, тому залишилося лише підписати документи, і перші три маршрути з другорядного аеропорту Парижа Орлі до Бордо, Ліону та Нанту будуть закриті назавжди.

Цікаво, що заборона поширюється на рейси до Бордо, Ліон та Нант з Орлі, тобто пасажири, як і раніше, можуть дістатися цих регіональних столиць з головного аеропорту Парижа Шарль де Голль. Таким чином, як і раніше, можна подорожувати всередині країни літаком, хоча поїздка на швидкому і зручному швидкісному поїзді майже напевно швидше і комфортніше. Так, з Ліонського вокзалу в центрі Парижа реально дістатися більшості міст на півдні всього за пару годин.

То кому ж потрібна ця заборона?

У рамках кліматичного законодавства 2021 року Франція однією з перших запропонувала заборонити внутрішні авіарейси, де доступні еквівалентні залізничні поїздки, що займають менше ніж дві з половиною години. Нині цю політику схвалено Європейською комісією.

За майже 40 років експлуатації мережа високошвидкісних поїздів TGV у Франції розширилася та охопила північ, південь, схід та захід, тобто всі напрямки країни. Поїзди між великими міськими центрами ходять часто, зручні та недорогі, а це означає, що більшість міжміських пасажирів уже звикли подорожувати у вагоні.

Щоб полетіти, потрібно спочатку дістатися з центру Парижа до аеропорту, пройти реєстрацію, контроль безпеки, відстояти чергу біля виходу на посадку перед вильотом та вирулити до ЗПС. Це, не кажучи вже про можливі затримки через погодні умови. За аналогічний проміжок часу, напевно, можна встигнути прибути на центральний вокзал пункту призначення, милуючись прекрасними французькими пейзажами з широких вікон швидкісного поїзда.

Скільки коштують квитки на швидкісний поїзд SNCF?

Вартість квитків на недорогі високошвидкісні поїзди Ouigo (вимовляється we go) на маршруті від Парижа до Ліона починається лише з 10 євро. Це, звичайно, без великої валізи та без попереднього вибору місця.

Другий – стандартний – клас у регулярних високошвидкісних поїздах TGV, які називаються ще inOui («in we»), має розширені можливості. Тут можна взяти валізу більшого розміру та вибрати місце у вагоні.

Перший клас на звичайному поїзді TGV, який насправді дуже доступний за ціною, особливо якщо порівнювати його з бізнес-класом у літаку пропонує великі місця з додатковим простором для ніг і великим комфортом.

На деяких маршрутах є можливість скористатися нічним поїздом – Intercité de Nuit) – або повільнішими звичайними поїздами, які називають Intercités. Ouigo також пропонує ці звичайні поїзди кількома маршрутами, у тому числі в долину Луари з її знаменитими виноробними містами та замками, а також у виноробний регіон Бургундія.

Що буде далі?

Рішуче проти цього кроку виступили торгові асоціації аеропортів Франції та Європи, проте до їхньої думки не дослухалися.

Європейська комісія схвалила заборону на три рейси з Орлі, хоча планувалося «зачохлити» вісім маршрутів. Це п’ять внутрішніх напрямів, що залишилися: між Шарлем де Голлем та Ліоном, Ренном, Бордо та Нантом; а також між Марселем та Ліоном.

Вони не проходять або за протяжністю: тривають трохи більше двох з половиною годин, або не мають достатнього залізничного сполучення протягом дня, щоб відповідати узгодженим критеріям. Щоправда, експерти не сумніваються: подібні обмеження будуть розширені, максимальний час у дорозі залізницею збільшать з 2,5 до 4 годин, а все більше маршрутів отримають сучасні рейки та інфраструктуру.