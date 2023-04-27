Всі розділи
ГоловнаТуризм120 тисяч євро: У Франції туристів відправлятимуть у стратосферу на кулі
ТуризмФранція

120 тисяч євро: У Франції туристів відправлятимуть у стратосферу на кулі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
120 тисяч євро: туристів відправлятимуть у стратосферу на кулі

2025 року туристів збираються відправляти до стратосфери на повітряній кулі. Бажаючим доведеться заплатити за незвичайний політ щонайменше 120 тисяч євро.

Французька компанія Zephalto збирається до 2025 року запустити тури до стратосфери. Виконуватимуть їх на повітряній кулі.

За планами кулі стартуватимуть із Франції. Піднімати їх на висоту 25 кілометрів над рівнем Землі – там уже можна побачити криву планети та темряву космосу. Подорож займатиме 90 хвилин. Ще 90 – дорога назад. У стратосфері туристи будуть три години.

Компанія Zephalto планує виконувати близько 60 рейсів на рік. На кожний приймають до шести пасажирів. Забронювати польоти можна вже зараз. Ціни стартують від 120 тисяч євро за особу.

Zephalto не перша компанія, яка вирішила зайнятися космічним туризмом. Польоти в стратосферу та космос вже пропонують американські Space Perspective, Blue Origin та Virgin Galactiс.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Майже 2 мільйони доларів чекають на Місяці будь-кого, хто дістанеться першим

Туризм
Інвестиційна компанія Lunar Crush, яка працює з криптовалютами та...

Заявлено дату відкриття та бренд першого у світі космічного готелю з невагомістю та видом на Землю

Готелі
Фантастичні перспективи відпочинку в космосі можуть очікувати туристів уже...

Індія має намір розпочати відправку туристів до космосу з 2030 року

Індія
Індійська організація космічних досліджень (ISRO) має намір до 2030...

У космос за 200 000 доларів: Японія представила літаючу кулю для туристів

Туризм
Японська компанія оголосила про плани запуску комерційних польотів на...

По всій земній кулі розмістять кораблі для запуску туристів у космос на повітряних кулях

США
Черговий проект для космічних туристів: цього разу польоти до...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму