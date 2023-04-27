120 тисяч євро: У Франції туристів відправлятимуть у стратосферу на кулі

2025 року туристів збираються відправляти до стратосфери на повітряній кулі. Бажаючим доведеться заплатити за незвичайний політ щонайменше 120 тисяч євро.

Французька компанія Zephalto збирається до 2025 року запустити тури до стратосфери. Виконуватимуть їх на повітряній кулі.

За планами кулі стартуватимуть із Франції. Піднімати їх на висоту 25 кілометрів над рівнем Землі – там уже можна побачити криву планети та темряву космосу. Подорож займатиме 90 хвилин. Ще 90 – дорога назад. У стратосфері туристи будуть три години.

Компанія Zephalto планує виконувати близько 60 рейсів на рік. На кожний приймають до шести пасажирів. Забронювати польоти можна вже зараз. Ціни стартують від 120 тисяч євро за особу.

Zephalto не перша компанія, яка вирішила зайнятися космічним туризмом. Польоти в стратосферу та космос вже пропонують американські Space Perspective, Blue Origin та Virgin Galactiс.