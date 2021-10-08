Скандинавські країни припиняють використання вакцини Moderna у чоловіків молодше 30 років

Фінляндія приєдналася до інших скандинавських країн, які припинили використання або рекомендували уникати вакцини Moderna COVID-19 в деяких вікових групах через підвищений ризик серцевого запалення. Як повідомляє Associated Press, це рідкісний побічний ефект, пов’язаний із застосуванням препарату.

Фінський інститут охорони здоров’я та соціального забезпечення вчора заявив, що влада не буде пропонувати вакцину чоловікам у віці до 30 років. Замість цього їм буде запропонована вакцина Pfizer. Інститут додав, що було виявлено, що молоді чоловіки і хлопчики мають підвищений ризик розвитку міокардиту після вакцинації Moderna.

Цей крок Фінляндії пішов за аналогічними рішеннями трьох сусідніх країн в середу. Швеція відмовилася від вакцини Moderna для людей молодше 30 років. Данія оголосила, що людям у віці до 18 років буде запропонована вакцина шведського виробництва, а Норвегія закликала громадян у віці до 30 років використовувати вакцину Pfizer Moderna.