Секретна філософія та лазні: Чому фіни – найщасливіша нація у світі

Населення Фінляндії шостий рік поспіль визнано найщасливішою нацією у світі. Такі відомості наведено у Всесвітній доповіді про щастя від 20 березня. Чому можуть навчитися у фінів інші народи, розповів один із мешканців північноєвропейської країни.

Видання Express поговорило з Мііке Мякітало, генеральним директором HappyorNot – компанії, яка займається розробкою та встановленням терміналів Smiley для вимірювання задоволеності клієнтів. Він зазначив, що є кілька аспектів способу життя, які роблять місцевих щасливими. Серед них висока міра довіри між населенням та компаніями, а також єднання з природою, красу якої підтримують місцеві власними силами.

“Серед громадян та громадських організацій існує висока довіра, і ми можемо бути впевнені, що про нас подбають, навіть якщо трапиться щось погане. Крім того, я думаю, що важливим фактором тут є наша повага до природи. Фінляндія – гарне місце, але природа також може бути суворою: буває дуже холодно. Ми любимо проводити час на свіжому повітрі, навіть коли холодно, і я думаю, що час, проведений на природі, є корисним не тільки для нашого фізичного здоров’я, але й для благополуччя”, – додав він.

Ще один аспект – любов фінів до саун, яка є невід’ємною частиною їхньої сучасної культури. За деякими оцінками, у Суомі налічується близько 3 мільйонів лазень, при цьому населення країни складає лише 5,6 мільйона людей. Фінська культура саун допомагає людям розслаблятися, упевнений співрозмовник.

Фіни також мають свою унікальну філософію, відому як “сису”, яку, за словами Мякітало, він використовує у важкі часи. Це важлива особливість фінського національного характеру та одне з національних слів-символів північної країни. Сису – це складне, амбівалентне поєднання витримки, завзятості, що переходить у впертість, витривалості, стійкості, наполегливості, мужності, сміливості та прямолінійності.

“У Фінляндії у нас є філософія під назвою “сису”. Це слово важко перекласти, але в ньому поєднуються наполегливість, витримка та вміння дивитися на проблеми в перспективі. Це свого роду національна особливість. Це слово буквально походить від фінського слова, що означає “мужність Більшу частину року тут може бути дуже холодно і темно, тому ми багато в чому покладаємося на наше мислення “сису” та теплі сауни, щоб пережити зимові місяці.

Я також використовую менталітет “сису” для деяких своїх більш складних занять, таких як ультрабіг, тому я думаю, що це може бути справді корисним для підвищення стійкості та віри в себе”, – пояснив М’якитало.

Нагадаємо десятку країн, мешканців яких визнано цього року найщасливішими у світі: