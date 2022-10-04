Росіян не саджають: у Європі авіакомпанії почали відмовлятися перевозити російських туристів

“Для росіян – заборона, росіян не саджають”, – так обґрунтували в аеропорту Дюссельдорфа відмову посадити на борт FinnAir п’ятьох пасажирів з російськими паспортами. Таку інформацію надав «Фонтанці» очевидець подій.

За його словами, він приїхав в аеропорт із двома друзями, всі вони планували відлітати. При цьому обоє мають ВНЖ у Німеччині. Ті купили авіаквитки до Гельсінкі. Ще двома постраждалими стали жінка з дитиною, яка летіла через Гельсінкі летіла до Тюмені не з туристичними цілями. Усіх їх розгорнули на стадії реєстрації та здачі багажу.

«Сказали, що за новим законом росіян не саджають. Якому не уточнили. Оскільки представника «Фінейр» в аеропорту Дюссельдорфа немає, ми викликали поліцію. Поки їхала поліція, зателефонували на гарячу лінію перевізника. Вони нічим не допомогли, обіцяли повернути гроші», – заявив росіянин. Втім, і поліція не допомогла. “Так прямим текстом і сказали: “Ми розуміємо, але для росіян заборона””, – розповів потерпілий. У результаті всі вирішили добиратися через Туреччину.

Найімовірніше, зазначають експерти видання, це наслідок того, що Фінляндія заборонила в’їзд російським туристам із 30 вересня. Щоправда рішення прийняте лише щодо росіян, які подорожують із метою туризму. Причому окремо заявлено, що Фінляндія також не має наміру перешкоджати поверненню російських громадян до Росії через Фінляндію. Однак, зважаючи на все, росіяни потрапили під роздачу.

Згідно з заявами фінської прикордонної служби, з часу набрання чинності заборони, прикордонний трафік порівняно з минулою суботою на фінському кордоні впав у 8 разів. Усього 1285 росіян зуміли його перетнути. Відмову у в’їзді отримали понад 400 росіян. При цьому зазначимо, що власникам нерухомості також відмовлятимуть у в’їзді — якщо вони тільки не зможуть документально підтвердити, що є причина для візиту, пов’язана з доглядом чи обслуговуванням нерухомості.