Найщасливіша країна у світі виявилася лідером зі смертності молодих наркоманів

Експерти ООН ось уже п’ять років називають Фінляндію найщасливішою країною у світі завдяки розвиненій системі охорони здоров’я та освіти, низькому рівню злочинності та біорізноманіттю. Однак за зразковими картинами сіл ховається проблема, що набирає гостроту, — молодіжна наркоманія.

Фінляндія є європейським лідером за показником смертності серед молодих наркоманів. З 2000-х років кількість смертей від наркотиків тут потроїлася.

2022 року майже третина померлих від наркотиків у країні була з вікової категорії до 25 років. У середньому наркозалежні вмирають у Фінляндії на десять років раніше, ніж в інших країнах Євросоюзу.

Багато передозування відбуваються через присутність в організмі небезпечних сумішей, наприклад, бупренорфіну, бензодіазепінів та алкоголю.

“Я вперше почав курити марихуану у 12 років, а у свої 16 років уже готував опіумний чай, потім прийшла черга екстазі, амфетаміну та всього іншого. Коли мені було близько 20, почалася хвиля вмирання. Хлопці падали у могили, як яблука з дерева” , – розповів кореспондентові телеканалу 25-річний фін Ніко.

У Фінляндії лікування проходить лише 20 відсотків тяжких наркоманів проти 70 відсотків у сусідній Швеції.