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Фінляндія та Швеція готові вступити до НАТО цього літа

Гліб Парфененко
Фінляндія та Швеція готові вступити до НАТО цього літа

Фінляндія та Швеція, схоже, готові вступити до НАТО вже цього літа, повідомляє британська газета The Times з посиланням на офіційні особи.

Американські джерела уточнюють, що членство в альянсі для обох скандинавських країн було “темою для розмов і численних засідань” під час переговорів між міністрами закордонних справ країн-членів НАТО минулого тижня.

У ньому також взяли участь представники обох країн, йдеться у повідомленні.

Вашингтон сподівається збільшити кількість членів НАТО з 30 до 32 як прямий наслідок вторгнення Росії в Україну.

У червні очікується висунення кандидатури Фінляндії, потім Швеції.

Офіційні особи кажуть, що готовність Стокгольма та Гельсінкі приєднатися до західного оборонного альянсу є доказом того, що Росія зробила “величезну стратегічну помилку”.

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