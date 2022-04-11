Фінляндія та Швеція готові вступити до НАТО цього літа

Фінляндія та Швеція, схоже, готові вступити до НАТО вже цього літа, повідомляє британська газета The Times з посиланням на офіційні особи.

Американські джерела уточнюють, що членство в альянсі для обох скандинавських країн було “темою для розмов і численних засідань” під час переговорів між міністрами закордонних справ країн-членів НАТО минулого тижня.

У ньому також взяли участь представники обох країн, йдеться у повідомленні.

Вашингтон сподівається збільшити кількість членів НАТО з 30 до 32 як прямий наслідок вторгнення Росії в Україну.

У червні очікується висунення кандидатури Фінляндії, потім Швеції.

Офіційні особи кажуть, що готовність Стокгольма та Гельсінкі приєднатися до західного оборонного альянсу є доказом того, що Росія зробила “величезну стратегічну помилку”.