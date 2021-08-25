Фінляндія очолює список найкращих пенсійних систем у світі (TOΠ 5)

Крім того, що Фінляндія майже щороку займає перше місце в рейтингу кращих місць для життя на планеті і найщасливіших людей, вона є країною з найкращою пенсійною системою в світі. Це випливає з глобального аналізу, проведеного компанією Blacktower Financial Management Group, в якому розглядаються державні витрати, пенсійний вік і середні внески на душу населення.

Країна займає перше місце завдяки високим державним витратам на пенсійне забезпечення, які складають 13,4% від ВВП, а також завдяки великому відсотку населення, щомісяця виплачує пенсію – майже 90%.

П’ять кращих пенсійних систем у світі знаходяться в Європі. Друге і третє місця в рейтингу займають Польща і Швеція, в обох країнах середній вік виходу на пенсію становить 65 років, що нижче за середньосвітовий показник в 66 років.

“Це дослідження слід серйозно враховувати при прийнятті рішення про те, в якій країні людина хоче жити і працювати”, – каже Кевін Плюклюк, керуючий директор Blacktower Financial Management Group.

І це дійсно так: враховуючи тяжке становище українських пенсіонерів в цілому, все більше наших співвітчизників воліють накопичувати багаторічний досвід роботи за кордоном. Тому що це неминуче вплине на майбутню пенсію в більшому ступені.

Ось TOΠ 5 кращих країн, в яких можна жити на пенсії:

Фінляндія Польща Швеція Словенія Франція

Найнижчий середній пенсійний вік в світі – 62 роки – в Словенії, Греції, Ізраїлі та Туреччині. У Данії найвищий середній вік виходу на пенсію – 74 роки. Згідно з різними світовими дослідженнями, найбільш імовірною причиною цього є одна з кращих систем охорони здоров’я в світі та велика тривалість життя.

Що стосується пенсійних внесків, то в деяких країнах вони значно вище, ніж в інших. Наприклад, в Італії, де 33% середньої зарплати відраховується на пенсії. Іншими країнами, де люди платять більше за свої пенсії, є Іспанія з 28,3% і Чеська Республіка з 28%.