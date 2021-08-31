На Філіппінах зареєстрований рекордний щоденний сплеск – 22366 нових випадків COVID-19

Міністерство охорони здоров’я Філіппін (DOH) повідомило в понеділок про 22366 нових випадків захворювання COVID-19, що є найвищим одноденним сплеском з початку пандемії, в результаті чого загальне число підтверджених випадків в країні виросло до 1,976,202.

Міністерство охорони здоров’я також зареєструвало 222 випадки смерті, пов’язаних з коронавірусом, в результаті чого число загиблих в країні досягло 33330 чоловік.

Число активних випадків в країні Південно-Східної Азії зросла до 148 594, оскільки уряд намагається уповільнити передачу вірусу, спричиненого дуже заразним варіантом Дельта.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що дві лабораторії не надали дані.

На Філіппінах, населення яких становить близько 110 мільйонів чоловік, з моменту спалаху в січні 2020 року було протестований більше 17 мільйонів чоловік.