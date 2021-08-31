ГоловнаФІЛІППІНИНа Філіппінах зареєстрований рекордний щоденний сплеск - 22366 нових випадків COVID-19
ФІЛІППІНИ

На Філіппінах зареєстрований рекордний щоденний сплеск – 22366 нових випадків COVID-19

Гліб Парфененко
На Філіппінах зареєстрований рекордний щоденний сплеск - 22366 нових випадків COVID-19

Міністерство охорони здоров’я Філіппін (DOH) повідомило в понеділок про 22366 нових випадків захворювання COVID-19, що є найвищим одноденним сплеском з початку пандемії, в результаті чого загальне число підтверджених випадків в країні виросло до 1,976,202.

Міністерство охорони здоров’я також зареєструвало 222 випадки смерті, пов’язаних з коронавірусом, в результаті чого число загиблих в країні досягло 33330 чоловік.

Число активних випадків в країні Південно-Східної Азії зросла до 148 594, оскільки уряд намагається уповільнити передачу вірусу, спричиненого дуже заразним варіантом Дельта.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що дві лабораторії не надали дані.

На Філіппінах, населення яких становить близько 110 мільйонів чоловік, з моменту спалаху в січні 2020 року було протестований більше 17 мільйонів чоловік.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинаПравила в'їздупожежаКабул

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International