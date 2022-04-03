Слідом за Литвою, Естонія та Латвія припинили імпорт природного газу з Росії

Не лише Литва, а й дві інші країни Балтії – Естонія та Латвія – з 1 квітня припинили імпорт природного газу з Росії. Про це повідомила сьогодні увечері латвійська компанія Conexus Baltic Grid, цитує AFP.

«Якщо ми зможемо це зробити, то й решта Європи зможе це зробити», — йдеться у заяві. Спочатку три республіки використовуватимуть запаси підземного сховища газу в Латвії.

Минулої ночі Литва оголосила, що припинила імпорт російського газу і буде імпортувати скраплений газ через свій термінал у порту Клайпеда. Президент Литви Гітанас Науседа закликав країни ЄС наслідувати приклад країн Балтії.

За даними Євростату, у 2020 році Росія постачала 93% імпортованого газу до Естонії, 100% до Латвії та 48,8% до Литви. У 2021 році Росія є постачальником близько 40 відсотків імпортованого в ЄС природного газу, повідомляє AFP.