Як заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, влада країн Євросоюзу має припинити видавати в’їзні візи росіянам.

«Припиніть видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини», – написала вона у Twitter.

На її думку, в умовах закритого авіасполучення з Росією, доки європейські країни видають росіянам шенгенські візи, прибалтійські держави «несуть тягар як єдині точки доступу».

“Пора припинити туризм з Росії”, – підсумувала Каллас.

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