Біткоїн: крах і все більш невизначене майбутнє

В понеділок біткоїн повернувся на позитивну територію після зниження, зафіксованого минулого тижня.

Нагадаємо, що курс біткоїна впав до 32 982,11 долара, або найнижчої точки з липня, за даними Coin Metrics, але найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією піднялася на 5,6% на торгах після обіду до 37 183,25 долара, оскільки більш широкі угоди змінили курс і день закінчився з вищими значеннями. На початку сесії Dow впав на цілих 1115 пунктів, а S&P 500 ненадовго впав на територію корекції.

У той же час Ethereum впав до 2176,41 долара, що є найнижчим рівнем з липня за даними Coin Metrics. Останній її приріст склав 1,1% до 2444,85 дол. Біткоїн та Ефіріум приблизно на 45% і 49% нижчі за їхні відповідні піки в усі часи.

Криптовалюти рухаються в парі з акціями, які падають з початку року і щойно вийшли з найгіршого тижня за останні два роки. Готуючись до жорсткішої монетарної політики, інвестори навіть продають ризиковані активи, такі як акції технологій.

«Макроекономічні занепокоєння, такі як реакція Федеральної резервної системи на інфляцію, могли сприяти більшій активності щодо зниження ризиків загалом», – сказала Ютіка Чоу, керівник відділу позабіржової торгівлі опціонами Kraken.

«Нещодавнє падіння цін у поєднанні з високою волатильністю може призвести до подальших продажів, оскільки учасники прагнуть знизити ризик».

Інвестори також оцінюють вплив подальшого регулювання на ринок криптовалют. Минулого тижня російський центральний банк запропонував заборонити використання та копання криптовалют.

За словами Віджая Айяра, віце-президента Luno з корпоративного розвитку та міжнародної експансії, враховуючи поточні ринкові настрої, біткоїн, ймовірно, залишиться в діапазоні від 30 000 до 32 000 доларів.

Якщо криптовалюта вистачає понад 30 000 доларів за тиждень, на цих рівнях може сформуватися база до того, як ринок підніметься. Проте може знадобитися деякий час, щоб ринок піднявся, враховуючи відсутність впевненості в усьому спектрі, додав він.

Кілька інших аналітиків підтвердили, що очікують $30 000 як наступний рівень криптовалюти. Але аналітик Джон Рок з 22V Research сказав, що біткоїн може впасти ще більше. Він також використав 30 000 доларів як ціль, але зазначив, що середній «історичний ведмежий ринок» для біткоїнів впав на 78%.

Інвестори також борються зі зростанням інфляції. Прихильники біткоїна вже давно стверджують, що цифрова монета є захистом від інфляції, але ця теорія не спрацювала для багатьох нових інвесторів.

Оскільки інституційний інтерес до біткоїнів зріс минулого року, короткострокових інвесторів у криптовалюту стало більше, ніж будь-коли. Аналітики кажуть, що є побоювання, що більш агресивна політика Федеральної резервної системи США також може похитнути стабільність крипторинку.

Джерело: truenews.com.ua