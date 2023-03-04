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У Копенгагені вандали пофарбували основу скульптури Русалочки у кольори російського прапора

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Данії вандали пофарбували основу скульптури

Жителі Копенгагена виявили, що знаменитий пам’ятник “Русалочка”, розташований у прибережному районі Копенгагена Лангелінія, забарвили кольорами російського прапора.

Русалочка – бронзова статуя висотою 1,25 м, що зображує персонажа з казки „Русалочка” Ханса Крістіана Андерсена. У порту Копенгагена вона була встановлена майже сто років тому – 23 серпня 1913 року.

У Копенгагені вандали пофарбували основу скульптури Русалочки у кольори російського прапора

Щорічно подивитися “Русалочку” та сфотографуватися з цим символом Копенгагена приходять до одного мільйона туристів.

Статуя багаторазово ставала об’єктом вандалізму, починаючи з середини 1960-х років з різних причин, але щоразу була відновлена.

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