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У Копенгагені поліцейські пересіли на електросамокати, щоб бути ближчими до людей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Копенгагені поліцейські пересіли на електросамокати, щоб бути ближчими до людей

Поліцейські у Копенгагені тепер патрулюють вулиці не лише на автомобілях та велосипедах, а й на електросамокатах. Так вони зможуть покращити свій імідж: на думку поліції, патрульні автомобілі створюють психологічний бар’єр між правоохоронцями та городянами.

Крім того, самокати допоможуть поліції краще реагувати на надзвичайні ситуації та діставатися місць подій без заторів.

У поліцейських електросамокатів немає синіх миготливих вогнів або аварійних сигналів — лише звичайні фари. Вони розвивають максимальну швидкість 20 кілометрів на годину, а дальність їхнього ходу на одній зарядці становить 30 кілометрів.

Копенгаген визнаний найбезпечнішим містом у світі. Зокрема, там краще за інші міста забезпечують безпеку здоров’я мешканців, інфраструктури, цифрових технологій та навколишнього середовища.

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