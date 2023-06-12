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Турист з Данії залишив дружину на 10 років удома та поїхав подорожувати світом, щоб подивитися всі країни

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист залишив дружину на 10 років удома та поїхав подорожувати світом, щоб подивитися всі країни

Оригінальний експеримент має завершитися найближчим часом у Данії — на батьківщину повертається турист, який залишив дружину на 10 років удома та поїхав подорожувати світом, щоб переглянути всі країни. Свою подорож Тор Педерсен розпочав ще у жовтні 2014 року — і, як заявив сам турист, його метою було переглянути всі країни. Більше того, свою подорож він ускладнив ще однією вимогою – весь цей час він жодного разу не піднімався на борт літака. На даний момент турист знаходиться на Мальдівах, звідки планує повертатись на вантажному судні, як і прибув туди 10 років тому.

Як розповідає видання Mirror, турист не закладався на такий довгий термін, коли виїхав з Данії до Німеччини, з чого почалася його подорож довжиною майже 375 тис. км — він розраховував, що подорож триватиме чотири роки, виходячи в середньому з семи днів на країну. Однак у справу втрутилися непередбачені обставини, включаючи недавню пандемію, яка на два роки закрила його в Гонконгу.

Найдовша подорож поїздом припала на Росію — турист їхав цілих п’ять днів. Також його поїздка включала 351 автобус, 158 поїздів, 43 тук-туки, 37 контейнеровозів, 33 човни, дев’ять вантажівок, три вітрильні човни, два круїзні лайнери, один кінний візок, один поліцейський автомобіль, одну яхту і «незліченну кількість мотоциклів, таксі, метро, мікроавтобусів та трамваїв.

«Я маю провести мінімум 24 години в країні. Те, чим я займаюся — це не туризм, це як марафон чи політ на Місяць», — упевнений данець. Він також пояснив, що кошти на поїздку було надано енергетичною компанією, а також краудфандингом. Бюджет Тора складав 20 доларів на день. Ще однією кумедною тратою виявились закордонні паспорти — турист завів їх 10 штук, «щоб бути впевненим, що він зможе в’їхати в будь-яку країну, не вичерпавши кількість сторінок для друку».

Також турист розповів, що фінальний відрізок шляху з Мальдівом теж швидше за все пройде на якомусь кораблі і дорога додому займе більше місяця. Більше мандрівок він не планує, але сподівається написати книгу про свої пригоди.

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