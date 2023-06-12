Турист з Данії залишив дружину на 10 років удома та поїхав подорожувати світом, щоб подивитися всі країни

Оригінальний експеримент має завершитися найближчим часом у Данії — на батьківщину повертається турист, який залишив дружину на 10 років удома та поїхав подорожувати світом, щоб переглянути всі країни. Свою подорож Тор Педерсен розпочав ще у жовтні 2014 року — і, як заявив сам турист, його метою було переглянути всі країни. Більше того, свою подорож він ускладнив ще однією вимогою – весь цей час він жодного разу не піднімався на борт літака. На даний момент турист знаходиться на Мальдівах, звідки планує повертатись на вантажному судні, як і прибув туди 10 років тому.

Як розповідає видання Mirror, турист не закладався на такий довгий термін, коли виїхав з Данії до Німеччини, з чого почалася його подорож довжиною майже 375 тис. км — він розраховував, що подорож триватиме чотири роки, виходячи в середньому з семи днів на країну. Однак у справу втрутилися непередбачені обставини, включаючи недавню пандемію, яка на два роки закрила його в Гонконгу.

Найдовша подорож поїздом припала на Росію — турист їхав цілих п’ять днів. Також його поїздка включала 351 автобус, 158 поїздів, 43 тук-туки, 37 контейнеровозів, 33 човни, дев’ять вантажівок, три вітрильні човни, два круїзні лайнери, один кінний візок, один поліцейський автомобіль, одну яхту і «незліченну кількість мотоциклів, таксі, метро, мікроавтобусів та трамваїв.

«Я маю провести мінімум 24 години в країні. Те, чим я займаюся — це не туризм, це як марафон чи політ на Місяць», — упевнений данець. Він також пояснив, що кошти на поїздку було надано енергетичною компанією, а також краудфандингом. Бюджет Тора складав 20 доларів на день. Ще однією кумедною тратою виявились закордонні паспорти — турист завів їх 10 штук, «щоб бути впевненим, що він зможе в’їхати в будь-яку країну, не вичерпавши кількість сторінок для друку».

Також турист розповів, що фінальний відрізок шляху з Мальдівом теж швидше за все пройде на якомусь кораблі і дорога додому займе більше місяця. Більше мандрівок він не планує, але сподівається написати книгу про свої пригоди.