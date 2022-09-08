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ДаніяТуризм

Трупи-мумії в номері: зловісний жарт туриста викликав паніку в готелі Данії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Трупи-мумії в номері: зловісний жарт туриста викликав паніку в готелі Данії

Скандал і різку критику з боку працівників готелю викликав жарт блогера в TikTok, який залишив готель, залишивши співробітникам «зловісний сюрприз». Свої дії – як він створює з постільної білизни муляжі трупів-мумій – 18-річний блогер Грегерс Федершпіль з Данії докладно зняв на відео – і ймовірно, не чекав шквала обурення, що на нього обрушиться. Туристу заявили, що його «жарт» не тільки підніме паніку в готелі, а може стати причиною виклику поліції.

Ролик зібрав 41.6 мільйонів переглядів — там він показував, як перетворює простирадла у своєму готельному номері на зловісну форму трупа на ліжку. Людська фігура створюється з подушок, ковдр та простирадл, після чого гуморист обернув телефонний провід навколо простору, де була б шия. Потім ТікТокер і його сусід по кімнаті вимкнули світло і залишили кімнату, в результаті номер виглядав так, ніби під простирадлом заховані два мертві тіла. Ролик він прокоментував: “Як ми залишаємо готель…”

Кумедним ролик визнали небагато – він швидко потрапив у професійне середовище і блогера завалили коментарями обурені співробітники готелів. «Ви створюєте нам більше роботи та піднімаєте паніку серед персоналу та постояльців. Це не смішно», – писали вони. Хтось спробував закликати до почуттів блогера, повідомивши, що взагалі така картина — найгірший кошмар для покоївки.

Інші дуже неввічливо попередили гумориста. «У таких випадках ми відразу ж дзвонимо в поліцію. Ви, ймовірно, будете виявлені, затримані та оштрафовані», – прокоментували вони жартівнику.

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