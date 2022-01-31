Сніговий шторм у Данії і Швеції затопив вулиці та тисячі будинків, є жертви

Щонайменше одна людина загинула, вулиці були затоплені, і тисячі будинків залишилися без електрики у Швеції та Данії, коли шторм “Малік” пронісся над Скандинавським півостровом, повідомляє агентство Франс Прес із посиланням на заяву влади.

78-річна жінка загинула у центральній Данії, коли сильний вітер видув її з дому, коли вона відчиняла двері, повідомила поліція. “Жінку винесло вітром на вулицю, потім вона впала та отримала травми, від яких померла”.

Метеорологічні служби двох країн попередили про підвищення рівня води та штормовий вітер протягом ночі. 7,8-кілометровий міст Ересунн, що сполучає Данію та Швецію, був закритий учора ввечері та сьогодні вранці.

Транспортна влада Швеції рекомендувала уникати поїздок без крайньої необхідності у вихідні через вивернені дерева.

У Мальмі, на півдні Швеції, рятувальні служби закликали населення триматися подалі від хмарочоса Turning Torso, оскільки елементи культової будівлі були ослаблені вітром і були під загрозою падіння на землю.

За даними електроенергетичних компаній E.ON, Elevio та Vattenfall, десятки тисяч жителів південної та центральної Швеції залишилися без електрики під час проходження урагану.