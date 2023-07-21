Сім’я туристів була шокована на пляжі, натрапивши на мінне поле

Сім’я з чотирьох людей прибула на один із популярних пляжів, очікуючи приємного відпочинку та купання в морі. Проте їхня пригода набула несподіваного оберту, коли вони натрапили на знак «Обережно, міни». Інцидент стався на пляжі на південному заході Данії поблизу півострова Скаллінген. В результаті шокуючої знахідки німецькі туристи прийняли мудре рішення вирушити в інше безпечне місце для відпочинку. Про це повідомило видання Newsweek минулого вівторка.

Фотографію знака, що попереджає про небезпеку, було розміщено главою сім’ї на платформі Reddit. На фото було видно два написи: «Обережно, міни!» датською мовою та «Увага, міни» німецькою. Турист, який розмістив зображення, поділився своїми думками: Ми у відпустці. Сьогодні я дозволив своїй дружині вирішувати, на який пляж піти. Я сприймаю це як знак.

Він також додав, що до цього туристи відвідали безліч пляжів, які були безпечними та приємними для відпочинку з дітьми. Проте зіткнення із попереджувальним знаком змінило їхні плани на поточний день. “Я подивився направо, де моя 4-річна дочка стояла зі своєю лопаткою, потім подивився на свою дружину з нашим малюком і просто вирішив розвернутися і повернутися до нашої машини, щоб поїхати на відомий безпечний пляж”, – розповів німець.

Звідки міни?

Данія, як і багато інших країн, постраждала від наслідків Другої світової війни, коли війська фашистської Німеччини замінували більшу частину її території, включаючи узбережжя. Хоча з того часу влада країни зробила значні зусилля для знешкодження мін та боєприпасів, що залишилися від нацистів, проте є ще заміновані місця. Наприклад, спостерігач за наземними мінами та касетними боєприпасами повідомив, що тільки з 2006 по 2021 рік у Данії було знешкоджено 3.098 протипіхотних мін, 259 протитранспортних мін та 554 боєприпаси, що не розірвалися, і вибухонебезпечних пережитків війни на території площею 1.860.000 кв. метрів, включаючи курортний півострів Скаллінген.

«Раз на кілька років на цю берегову лінію прибиває снаряд, що не розірвався. Якщо ви випадково виявите якісь дивні предмети, будь ласка, зв’яжіться з поліцейським управлінням і не чіпайте їх, доки їх не перевірять сапери», — уточнив один із коментаторів на форумі.

У той же час інші користувачі повідомили автора посту, що такого роду «сюрпризи» — не рідкість і є кілька місць та пляжів у Німеччині, Франції та Данії, які відзначені аналогічними знаками».