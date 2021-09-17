На Фарерських островах було вбито 1,5 тисячі дельфінів

Влада Фарерських островів переглянуть правила полювання на дельфінів після вбивства понад 1500 особин, говориться в прес-релізі, опублікованому на сторінці уряду регіону.

Раніше, 12 вересня 2021 року на Фарерських островах пройшла традиційне полювання на атлантичних білобоких дельфінів. Учасники вбили 1428 тварин – рекордне число в історії.

На Фарерських островах традиційна полювання на дельфінів дозволена з 1584 року, але бійня в вересні 2021 була незаконною, і багато хто з її учасників не мали ліцензії.

Після масового вбивства в ЗМІ почали публікувати фотографії трупів тварин на пляжі, а серед місцевих жителів почалися протести і масове обурення поширилося по всьому світу.

“Ми дуже серйозно ставимось до цього питання. Ми уважно розглянемо питання полювання на дельфінів і яку роль воно повинно відіграти у фарерському суспільстві. Уряд вирішив розпочати перегляд правил відлову атлантичних білобоких дельфінів.”, – сказав Бардур А Стейг Нільсен, прем’єр-міністр Фарерських островів.

Уряд додав, що інцидент із вбивством дельфінів викликав ряд важливих питань, включаючи кількість особин, яких дозволено ловити за один раз, та методи полювання на них.