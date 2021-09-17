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На Фарерських островах було вбито 1,5 тисячі дельфінів

На Фарерських островах загинуло 1,5 тисячі дельфінів
ДАНІЯ
Гліб Парфененко

Влада Фарерських островів переглянуть правила полювання на дельфінів після вбивства понад 1500 особин, говориться в прес-релізі, опублікованому на сторінці уряду регіону.

Раніше, 12 вересня 2021 року на Фарерських островах пройшла традиційне полювання на атлантичних білобоких дельфінів. Учасники вбили 1428 тварин – рекордне число в історії.

На Фарерських островах традиційна полювання на дельфінів дозволена з 1584 року, але бійня в вересні 2021 була незаконною, і багато хто з її учасників не мали ліцензії.

Після масового вбивства в ЗМІ почали публікувати фотографії трупів тварин на пляжі, а серед місцевих жителів почалися протести і масове обурення поширилося по всьому світу.

“Ми дуже серйозно ставимось до цього питання. Ми уважно розглянемо питання полювання на дельфінів і яку роль воно повинно відіграти у фарерському суспільстві. Уряд вирішив розпочати перегляд правил відлову атлантичних білобоких дельфінів.”, – сказав Бардур А Стейг Нільсен, прем’єр-міністр Фарерських островів.

Уряд додав, що інцидент із вбивством дельфінів викликав ряд важливих питань, включаючи кількість особин, яких дозволено ловити за один раз, та методи полювання на них.

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