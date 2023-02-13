Данія відкриває ядерний бункер для відвідування туристами

Використовувати страх європейців перед новою політичною кризою з туристичною метою планують деякі оригінальні туристичні об’єкти. Як повідомляє AFP, популярна туристична країна відкриває ядерний бункер для відвідин туристів. Об’єкт відноситься до періоду холодної війни і ніколи не використовувався за призначенням, але за нинішніх умов він стане популярним у туристів — упевнені творці атракціону.

З понеділка, 13 лютого, ядерний бункер Regan Vest на півночі Данії працюватиме як музей, зустрічаючи туристів на півночі Данії. Як запевняють данські експерти, бункер було створено після того, як Радянський Союз випробував свою водневу бомбу. Будували його протягом 5 років (з 1963 по 1968 рік) причому окремо необхідним уряд визнав його після загострення напруженості після кубинської ракетної кризи 1962 року. Бункер при цьому, призначався не для населення загалом, а вищих ступенів влади, для королівської сім’ї та членів кабінету міністрів.

Розташований майже за 400 кілометрів від Копенгагена та на глибині 60 метрів під крейдовим пагорбом, він мав стати «останнім бастіоном» демократії в Данії, урочисто заявив агентству директор музею Ларс Крістіан Норбах. «Виживання уряду у разі ядерної катастрофи мало важливе значення для національного суверенітету. Поки є уряд, навіть захований у бункері, данська держава все одно існуватиме», – додав експерт.

Далі бункер було виведено з експлуатації у 2003 році, а його місцезнаходження було розсекречено у 2012 році. І ось данські експерти планують зробити наступний крок, зробивши бункер відкритим для туристів, «щоб вони мали можливість випробувати справжню капсулу часу часів холодної війни».

У бункері туристи зможуть побачити основну спальню, призначену для монарха, їдальню, конференц-зал уряду та декор у стилі 60-х років у тьмяно освітленій вітальні. Все збережено у первозданному вигляді. Відвідувачам пропонують 1.5 годинну екскурсію, за які ті пройдуть підземними галереями майже два кілометри. Творці музею зізналися, що розраховують, що інтерес до відвідин бункера підігріє нинішня політична обстановка, включаючи страх ядерної війни.