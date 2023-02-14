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ДаніяТуризм

Данія відкрила секретний урядовий бункер Regan Vest для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Данія відкрила секретний урядовий бункер Regan Vest для туристів

У понеділок, 13 лютого, влада Данії вперше відкрила свій ядерний бункер, розташований у лісі Рольд, як музей для міжнародних туристів.

Поява підземного сховища Regan Vest датується періодом холодної війни. Він був побудований на вимогу НАТО у 60-х роках минулого століття.

Головне призначення притулку – розміщення датського уряду у разі збройного ядерного конфлікту. Бункер знаходиться майже за 400 кілометрів від Копенгагена і за 60 метрів під землею під крейдовим пагорбом.

У той час, у разі ядерної катастрофи, виживання данської верхівки відігравало ключову роль у збереженні суверенітету країни, адже доки уряд надійно захований у бункері, держава та демократія в Данії існують.

Однак притулок ніколи і жодного разу не використовувався, тому у 2003 році він був виведений з експлуатації, а його місцезнаходження було розсекречено у 2012 році.

І ось, через десять років уряд Данії вирішив відкрити цей бункер для публіки, щоб вони могли відчути справжню капсулу часу часів холодної війни.

Всі відвідувачі отримають можливість прогулятися довгими арочними коридорами, побачити головну спальню, призначену для монарха, кафе, урядовий конференц-зал. Початкова конструкція об’єкта збережена, як і ситуація в стилі 1960-х років, і навіть погане освітлення.

За півтори години екскурсії туристи пройдуть два кілометри тунелів – це 40 відсотків площі бункера.

Данці вважають новий музей дуже важливим місцем, особливо для молоді. Він розкриває реальні проблеми, які мали люди під час холодної війни.

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