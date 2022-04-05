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Данія, Латвія та Польща скасували всі ковидні обмеження

Євгеній Подольський

Наприкінці березня — на початку квітня відразу три європейські країни відмовилися від обмежень на в’їзд іноземних громадян, які діяли раніше.

До Данії, за повідомленням урядового сайту, з 29 березня можна в’їхати без тестів та сертифікатів. Це стосується і Фарерських островів, але при цьому відвідати Гренландію вдасться тільки у туристів, щеплених препаратами AstraZeneca, Janssen, Moderna та Pfizer.

Латвія також відмовилася як від сертифікатів про вакцинацію, так і від тестування перед в’їздом. Про це повідомляє місцеве міністерство транспорту, скасування обмежень діє з 1 квітня. Зберігається заборона на в’їзд із країн із групи підвищеного ризику, але поки що цей список порожній.

Польща 28 березня скасувала тести, форми та сертифікати.

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