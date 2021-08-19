Європейцям заборонили в’їзд в США на 525 днів

Хоча американцям дозволено відвідувати більшість європейських країн, уряд США як і раніше вводить заборону на поїздки для громадян з 26 країн. Перша заборона на поїздки, введена для європейських країн, була оголошена в березні 2020 року, коли колишній президент Сполучених Штатів Донал Трамп ввів початкову тридцятиденну заборону.

З березня 2020 року уряд США вжив кілька спроб послабити обмеження на в’їзд для європейських країн, починаючи з країн з низьким рівнем коронавіруса.

Проте, мандрівників з США вітали в Хорватії навіть в минулому році, незважаючи на те, що інші країни ЄС заборонили американським туристам. Згідно з офіційним повідомленням, всім іншим іноземним громадянам, в тому числі громадянам США, дозволено в’їжджати в Хорватію для бізнесу, туризму або по інших особистих причин, якщо вони нададуть відповідний доказ.

Більш того, Хорватія в черговий раз оголосила, що готова прийняти американських мандрівників в травні, і з тих пір тримає свої кордони відкритими для них.

З березня Ісландія також відкрила свої кордони для вакцинованих американців, ставши першою країною, що дозволила в’їзд в країну вакцинованим пасажирам.

У червні Данія пішла цьому прикладу, дозволивши повністю вакцинованим американським мандрівникам, незважаючи на те, що Комісія ЄС не рекомендувала це робити. Нідерланди, Португалія і Франкфурт також почали виконувати свої трансатлантичні рейси з США.

Поряд з Німеччиною Італія послабила свої обмеження для мандрівників з США, дозволивши їм в’їзд тільки в тому випадку, якщо вони використовували рейс, перевірений на COVID, щоб дістатися туди. Тепер від мандрівників потрібно тільки надати доказ вакцинації, доказ одужання або негативний результат тесту на COVID-19 після прибуття.

З іншого боку, уряд Іспанії дозволив вакцинованим американцям відвідувати їх країну, в тому числі невакцинованим мандрівникам, без проходження в’їзних вимог.

У США інша справа. Хоча країна кілька разів наголошувала, що планує зняти заборону на в’їзд для європейців, цього ще не сталося, і до сих пір європейцям заборонений в’їзд в США на 525 днів.

В останній раз США заявляли про свій намір зняти заборону на в’їзд європейців в липні, коли президент Джо Байден прокоментував це під час прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Однак через тиждень джерела з Білого дому повідомили, що американський уряд не мало наміру знімати обмеження через різке збільшення числа випадків зараження варіантом Coronavirus Delta, виявленого в ЄС.

Після цих обставин президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, яка раніше закликала ЄС зняти обмеження на в’їзд для європейців, закликала США скасувати заборону на в’їзд для європейців, заявивши, що ця ситуація не повинна затягуватися на декілька тижнів.

Раніше представники ЄС просили США скасувати обмеження на в’їзд для ділових мандрівників, зазначивши, що 60% інвестицій в США надходять від них і що цей бар’єр завдає серйозної шкоди їхньому бізнесу. Більш того, головний дипломат ЄС у Вашингтоні Стравос Ламбрідіндініс назвав такий підхід помилкою і розкритикував США за те, що вони не дозволяють керівникам європейських компаній контролювати свої інвестиції.

Асоціація обслуговування пасажирів авіакомпаній (APEX) закликала президента Байдена скасувати заборону на поїздки в листі, підписаному генеральним директором, доктором Джо Лідером і операційним директором, Рассом Лем’є, виконавчим директором Лорен Костелло і директором по політиці США Майклом Тейлором. У листі також зазначалося, що ця заборона не заснований на наукових доказах і розділяє родини в той час, коли вони найбільше потребують об’єднання.