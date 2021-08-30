Оновлено список безпечних та ризикових країн ЄС

Ситуація з коронавірусом в країнах Європейського союзу і Шенгенської зони може бути не такою поганою, як минулої зими. Однак поїздки в більшу частину цих країн залишаються ризикованими, і тільки поїздки в п’ять країн ЄС вважаються безпечними.
Оновлюючи карти, опубліковані в підтримку Рекомендації Ради про скоординований підхід до обмеження вільного пересування в межах кварталу в умовах COVID-19, Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія (крім Бухареста).
Зеленим кольором на картах відзначені країни, в яких виявлено менше 50 випадків і рівень позитивних результатів тестів менше чотирьох відсотків протягом попередніх 14 днів або рівень повідомлень менше 74 і менше одного відсотка позитивних результатів тестів за той же період.
Подорож в ці країни безпечна, і мандрівники, які прибувають в інші країни ЄС з цих п’яти, не повинні піддаватися жодним обмеженням на в’їзд після прибуття.
З іншого боку, країни, що відносяться до помаранчевої категорії, – це ті країни, в яких рівень повідомлень за 14 днів становить менше 50, а рівень позитивних результатів тесту складає чотири відсотки або більше, а також країни, в яких рівень повідомлень за два тижні становить 50 або вище, або менше 75, коли показник позитивності тесту складає один відсоток або більше.
Згідно з оновленими картами від 26 серпня, помаранчевим кольором виділені наступні країни і території:
- Австрія
- Хорватія
- Естонія
- Фінляндія, за винятком району Уусімаа, який весь червоний
- половина Бельгії
- половина Німеччини
- половина Італії
- Мальта
- Велика частина Нідерландів
- Норвегія, за винятком регіону Вестланд, який весь червоний
- Словенія
- Деякі частини Данії
З іншого боку, червоним кольором позначені країни, в яких рівень повідомлення про випадки захворювання коливається від 75 до 200 при рівні позитивності результатів тесту 4 відсотки або більше, а також країни з рівнем повідомлення про випадки захворювання більше 200, але менше 500. Ті, у яких більше 500, відносяться до категорії темно-червоних.
Державам-членам рекомендується ввести обмеження на поїздки в якості вимог до перевірок перед від’їздом і карантинних вимог для осіб, які подорожують з районів, позначених червоним і, зокрема, темно-червоного кольору.
В даний час, за даними ECDC, ризиковано подорожувати в наступні країни, які повністю пофарбовані в червоний колір: Португалія, Іспанія, Швеція, Литва, Латвія, Ліхтенштейн і Болгарія.
У той час як частково пофарбовані в червоний колір: Франція, Італія, Греція, Ірландія, Данія, Бельгія, Нідерланди. Країни з одним червоним регіоном – це Норвегія і Фінляндія.
Найнебезпечнішими регіонами для мандрівників в даний час є регіони, пофарбовані в темно-червоний колір, а саме:
- Південь-Піренеї, Лангедок-Руссільон і Прованс-Альпи-Лазурний берег Франції
- Кілька грецьких островів
- Мадейра Португалії
- Кіпр
- Італійська Сардинія
- Коннахт і Ольстер, Ірландія