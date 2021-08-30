Оновлено список безпечних та ризикових країн ЄС

Ситуація з коронавірусом в країнах Європейського союзу і Шенгенської зони може бути не такою поганою, як минулої зими. Однак поїздки в більшу частину цих країн залишаються ризикованими, і тільки поїздки в п’ять країн ЄС вважаються безпечними.

Оновлюючи карти, опубліковані в підтримку Рекомендації Ради про скоординований підхід до обмеження вільного пересування в межах кварталу в умовах COVID-19, Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія (крім Бухареста).

Зеленим кольором на картах відзначені країни, в яких виявлено менше 50 випадків і рівень позитивних результатів тестів менше чотирьох відсотків протягом попередніх 14 днів або рівень повідомлень менше 74 і менше одного відсотка позитивних результатів тестів за той же період.

Подорож в ці країни безпечна, і мандрівники, які прибувають в інші країни ЄС з цих п’яти, не повинні піддаватися жодним обмеженням на в’їзд після прибуття.

З іншого боку, країни, що відносяться до помаранчевої категорії, – це ті країни, в яких рівень повідомлень за 14 днів становить менше 50, а рівень позитивних результатів тесту складає чотири відсотки або більше, а також країни, в яких рівень повідомлень за два тижні становить 50 або вище, або менше 75, коли показник позитивності тесту складає один відсоток або більше.

Згідно з оновленими картами від 26 серпня, помаранчевим кольором виділені наступні країни і території:

Австрія

Хорватія

Естонія

Фінляндія, за винятком району Уусімаа, який весь червоний

половина Бельгії

половина Німеччини

половина Італії

Мальта

Велика частина Нідерландів

Норвегія, за винятком регіону Вестланд, який весь червоний

Словенія

Деякі частини Данії

З іншого боку, червоним кольором позначені країни, в яких рівень повідомлення про випадки захворювання коливається від 75 до 200 при рівні позитивності результатів тесту 4 відсотки або більше, а також країни з рівнем повідомлення про випадки захворювання більше 200, але менше 500. Ті, у яких більше 500, відносяться до категорії темно-червоних.

Державам-членам рекомендується ввести обмеження на поїздки в якості вимог до перевірок перед від’їздом і карантинних вимог для осіб, які подорожують з районів, позначених червоним і, зокрема, темно-червоного кольору.

В даний час, за даними ECDC, ризиковано подорожувати в наступні країни, які повністю пофарбовані в червоний колір: Португалія, Іспанія, Швеція, Литва, Латвія, Ліхтенштейн і Болгарія.

У той час як частково пофарбовані в червоний колір: Франція, Італія, Греція, Ірландія, Данія, Бельгія, Нідерланди. Країни з одним червоним регіоном – це Норвегія і Фінляндія.

Найнебезпечнішими регіонами для мандрівників в даний час є регіони, пофарбовані в темно-червоний колір, а саме: