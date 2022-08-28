У Чорногорії в готелі отруїлися близько 100 туристів

Масове харчове отруєння зафіксовано у готелі у «туристичній столиці» Чорногорії місті Будва, повідомило національне телебачення республіки RTCG.

За його даними, 96 іноземних туристів отруїлися їжею. Десятки людей було госпіталізовано.

Зазначається, що у п’ятницю ввечері до лікарні міста Котор привезли 30 пацієнтів із гострим діарейним синдромом та блюванням.

«Була проведена комплексна діагностика. Усіх пацієнтів було виписано у нормальному стані», – заявив головлікар которської лікарні Давор Кумбурович.

Також протягом дня до лікарень у містах Цетіні, Бар та Котор зверталися туристи з Хорватії, Польщі та Італії, які опинились у готелі проїздом.

Чорногорські санітарні служби поки що не коментують інцидент. За інформацією телеканалу, до надання допомоги своїм співгромадянам підключилися іноземні посольства у Підгориці та профільне міністерство.