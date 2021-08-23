Чехія вводить правила подвійного тестування і карантину для невакцинованих мандрівників

Влада Чеської Республіки оголосили, що мандрівники з США, Ізраїлю, Лівану, Косово, Північній Македонії і Чорногорії, що не були вакциновані або не вилікувались від хвороби COVID-19, будуть піддаватися суворим обмеженням на в’їзд, оскільки країни були переміщені в темно-червону категорію.

Таке рішення про переведення країн із зеленої категорії в темно-червону було прийнято відповідно до останніх даних, наданих Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC), і вступить в силу з сьогоднішнього дня, 23 серпня. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Відповідно до прес-релізу, випущеному Міністерством охорони здоров’я, з сьогоднішнього дня невакциновані і невилікувані мандрівники, які прибувають з однієї з третіх країн, згаданих вище, повинні пройти тестування на COVID-19 перед в’їздом, якщо вони використовували громадський транспорт, щоб дістатися до Чехії.

Крім того, кожен повинен заповнити форму прибуття, самоізолюватись при в’їзді на територію Чеської Республіки та пройти другий тест після п’ятого дня ізоляції.

Однак було відзначено, що правила тестування та самоізоляції не застосовуватимуться до тих, хто був вакцинований проти COVID-19 або вилікувався від хвороби протягом останніх шести місяців.

«Умови тестування і самоізоляції після повернення не поширюються на осіб, у яких є не менше 14 днів після повної вакцинації, або тих, хто перехворів COVID-19. Все, що їм потрібно зробити, це заповнити форму прибуття», – відзначили в міністерстві.

Крім того, те ж міністерство повідомило, що невакциновані і невиліковані мандрівники, які прибувають з Болгарії, Ліхтенштейну, Монако, Іспанії (за винятком Балеарських островів) і Швейцарії, повинні будуть слідувати тим же правилам, що і ті, хто прибуває з темної області, занесеної в червоний список, оскільки країни будуть переведені в червону категорію.

За винятком цих країн, які будуть додані в червону категорію, в список вже включені Андорра, Бельгія, Данія, Ісландія, Ірландія, Литва, Естонія, Франція, Греція, Сан-Марино, Швеція і Португалія.

Крім того, зміни торкнулися помаранчевої категорії. З сьогоднішнього дня в список увійдуть Хорватія, Латвія, Мальта, Нідерланди та Німеччина. Це означає, що мандрівники, які прибувають з однієї з цих країн, повинні будуть заповнити форму прибуття, а також пройти тест на COVID-19 перед в’їздом або не пізніше, ніж через п’ять днів після прибуття.

«При поверненні із зелених і оранжевих країн необхідно заповнити форму прибуття. Перед в’їздом на територію Чехії або не пізніше, ніж через п’ять днів після в’їзду, обов’язково пройти тест на антиген або ПЛР», – сказали в міністерстві.