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Витрати туристів у Бразилії досягли рекордного рівня

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Витрати туристів у Бразилії досягли рекордного рівня

Витрати туристів у Бразилії за десять місяців 2022 року перевищили 4 мільярди доларів США. За статистикою, опублікованою Центральним банком, це рекордний показник за останні три роки.

За даними емітента, в 2020 році туристи витратили в країні 2,9 мільярда доларів США, а в 2021 році цей показник досяг 3 мільярдів доларів США.

Лише у жовтні цього року витрати становили 413 мільйонів доларів США. Як повідомила державна Бразильська туристична компанія (Embratur), результат жовтня вказує на тенденцію зростання кількості туристів упродовж останніх п’яти місяців. Про це пише The Rio Times.

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