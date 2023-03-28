У Бразилії, пілот позбавив пасажирку страху польотів за допомогою записки

Рейсом авіакомпанії British Airways летіла пасажирка, яка боялася перельотів. Проте, після того, як вона отримала записку від пілота рейсу, її страх зник і дівчина змогла долетіти до Ріо-де-Жанейро, передає New York Post.

За словами мешканки Італії Джулії Баклі, вона страшенно боялася літати, проте пілот, намагаючись заспокоїти її, передав записку. На папері була намальована схема літака, за допомогою якої командир повітряного судна зміг переконати пасажирку, що нервує, у повній безпеці польоту.

“Вчора сіла на літак, тремтячи від страху, вийшла з нього безтурботною і зі схемою аеродинаміки, намальованої пілотом Делем, який поодинці вилікував 80 відсотків моєї аерофобії”, – написала пасажирка про свій досвід у Twitter.

Дівчина також пояснила, яку роботу зробив пілот, щоб розвіяти її побоювання.

“Мене запросили до кабіни пілотів. Капітан Дель показав мені, що з наукового погляду ми не можемо просто впасти з неба: на малюнку було зображено поперечний переріз літака, що показує, звідки виходить підйомна сила, щоб тримати повітряне судно в повітрі. Крім того, виявилося, що літак може планувати три години без двигунів. Це мені дуже допомогло. Екіпаж світового рівня”, – розповіла вона.

У коментарях захопилися професіоналізмом та небайдужістю пілота. Також користувачі почали ділитися своїми історіями про те, як їм було страшно в небі та як екіпаж допомагав їм упоратися зі страхом.