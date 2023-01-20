Всі розділи
ГоловнаБразиліяУ Бразилії гігантський рій бджіл оселився в двигуні літака і зірвав рейс
БразиліяТуризм

У Бразилії гігантський рій бджіл оселився в двигуні літака і зірвав рейс

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Гігантський рій бджіл оселився в двигуні літака і зірвав рейс

Рейс авіакомпанії LATAM Airlines був зірваний через гігантський рій бджіл, що оселився в двигуні літака. Про це повідомляє The Mirror.

Уточнюється, що рейс прямував з Ріо-де-Жанейро до Сан-Паулу. Комах виявили під час підготовки лайнера до вильоту на злітно-посадковій смузі. За даними співробітників аеропорту, рій знайшли на лівому крилі літака поряд із двигуном, поки пасажири збиралися виходити на посадку. Бджіл не вдалося відігнати, через що рейс було скасовано з міркувань безпеки.

Оскільки літак не зміг вилетіти, пасажирів перевели на інші рейси у напрямку Сан-Паулу. Співробітники служби безпеки аеропорту не змогли пояснити, звідки взялися комахи у двигуні.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму