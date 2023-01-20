У Бразилії гігантський рій бджіл оселився в двигуні літака і зірвав рейс

Рейс авіакомпанії LATAM Airlines був зірваний через гігантський рій бджіл, що оселився в двигуні літака. Про це повідомляє The Mirror.

Уточнюється, що рейс прямував з Ріо-де-Жанейро до Сан-Паулу. Комах виявили під час підготовки лайнера до вильоту на злітно-посадковій смузі. За даними співробітників аеропорту, рій знайшли на лівому крилі літака поряд із двигуном, поки пасажири збиралися виходити на посадку. Бджіл не вдалося відігнати, через що рейс було скасовано з міркувань безпеки.

Оскільки літак не зміг вилетіти, пасажирів перевели на інші рейси у напрямку Сан-Паулу. Співробітники служби безпеки аеропорту не змогли пояснити, звідки взялися комахи у двигуні.