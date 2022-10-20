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БразиліяТуризм

Турист у Бразилії зірвався у водоспади Ігуасу під час селфі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист у Бразилії зірвався у водоспади Ігуасу під час селфі

Тіло туриста було знайдено у Бразилії біля водоспадів Ігуасу. Чоловік зірвався вниз під час селфі.

Зазначається, що тіло чоловіка, особу якого досі не підтверджено, було виявлено у Фос-де-Ігуасу. Національність загиблого також поки що невідома.

Раніше в місцевих ЗМІ з’явилося фото, на якому чоловік похилого віку, відвідувач екскурсії, вліз на перила, щоб зробити селфі, що заборонено. В результаті він упав і був віднесений потоком води.

Зазначається, що для відвідувачів Національного парку Ігуасу для спостереження за водоспадами влаштовано спеціально обладнані доріжки, зокрема, безпосередньо над каскадами.

Ігуасу – комплекс із 275 водоспадів, розташований на кордоні Аргентини та Бразилії.

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