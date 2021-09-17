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LifeStyleБРАЗИЛІЯ

Прецедент: суд Бразилії вперше визнав право собак на компенсацію моральної шкоди

Гліб Парфененко
Суд визнав право собак на компенсацію моральної шкоди

Бразильський суд вперше визнав право собак на отримання компенсації за моральну шкоду, заподіяну жорстоким поводженням з їх власниками, повідомляє ТАСС.

Шестирічний золотистий ретривер Спайк і трирічний пойнтер Рембо отримали статус стейкхолдери разом з некомерційною організацією, що представляє їх інтереси в цьому процесі. Таким чином, кожен з них може претендувати на отримання моральної компенсації в розмірі близько 400 доларів.

Рішення суду прийнято одноголосно, справу направлено на новий розгляд до першої інстанції.

За словами адвоката Евелін Палуд, суд створив прецедент, який можна використовувати для захисту інтересів інших тварин.

У серпні минулого року в поліцію Каскавел надійшло повідомлення про те, що домашніх тварин надовго залишили одних. Офіцери врятували закатованих голодом і страхом собак, господарі залишили їх під замком, відправившись у відпустку. Тварини були передані місцевій зоотехнічної організації, яка відмовилася повернути їх господарям.

“Права тварин були порушені, причому не тими, хто їх врятував, і не організацією, яка за ними доглядала. І так само, як люди можуть розраховувати на компенсацію, це право тепер визнано і за тваринами”, – додав Палуд.

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