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БразиліяТуризм

Напад акули в Бразилії: Розлючена акула відкусила руку дівчинці-підлітку на пляжі П’єдаді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Напад акули в Бразилії: Розлючена акула відкусила руку дівчинці-підлітку на пляжі Пієдаді

Акула відкусила бразилійці руку під час відпочинку на одному із пляжів Бразилії. Про це повідомляє місцеве видання Latestly.

Інцидент стався 6 березня на пляжі П’єдаді, розташованому на східному узбережжі Бразилії у штаті Пенамбуку. Туристку, яка була у воді, атакувала акула. Свідки нападу морського хижака допомогли їй вибратися на берег, проте дівчина втратила багато крові та перебувала на межі непритомності.

Після усвідомлення потерпілої “почала кричати від болю і впала істерику”. На місце події прибула швидка допомога, яка доправила її до лікарні гелікоптером.

Зазначається, що купання на цьому пляжі заборонено через часті випадки нападу акул у цій місцевості. Попри це деякі люди продовжують ризикувати.

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