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Коронавірусні обмеження повертаються: з’явилася перша країна, яка знову зобов’язала носити маски в аеропортах і літаках

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Коронавірусні обмеження повертаються: з'явилася перша країна, яка знову зобов'язала носити маски в аеропортах і літаках

Коронавірусні обмеження знову повертаються: суворий масочний режим знову вводять під час перельотів на літаках і при знаходженні в аеропортах найбільшої американської країни. Йдеться про Бразилію, яка стала першою країною, яка відродила ковідні практики. Причиною офіційно назвали повернення Covid-19, а також зростання кількості випадків на тлі подальшого збільшення кількості туристів. Обов’язковий масочний режим запроваджується з 25 листопада.

У письмовій заяві Бразильського агентства з нагляду за здоров’ям (Anvisa) йдеться про те, що використання масок, раніше рекомендоване для груп ризику з серпня, тепер стає обов’язковим. Рішення було ухвалено після зустрічі експертів із цього питання. «Захисні заходи мають бути повторно введені, особливо заходи немедикаментозного захисту, такі як використання масок у громадському транспорті, аеропортах та закритих приміщеннях», – додає агентство. Ризик тим більше високий у зв’язку із збільшенням кількості туристів в аеропортах з таких причин, як шкільні канікули та новорічні вечірки.

При цьому Освальдо Крус (Fiocruz), найбільший у Латинській Америці фонд медичних досліджень, оголосив, що кількість випадків захворювання на Covid-19 збільшилася в 15 штатах, включаючи найпопулярніші у туристів Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу.

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