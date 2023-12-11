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5 місць на планеті куди не потрапити за жодні гроші

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
5 місць на планеті куди не потрапити за жодні гроші

Складно уявити, що сьогодні є місця, куди не можна приїхати, прилетіти чи приплисти. Однак у світі все ж таки існують такі куточки, куди з ряду причин не можна потрапити. У цьому матеріалі dip.org.ua розповість про п’ять місць, куди не потрапити за жодні гроші.

Північний Сентінельський острів, Індія

Незважаючи на досить приємні відгуки туристів про Індію, в країні є острів, від відвідування якого краще відмовитись. Потрапити туди може кожен, а ось вибратися ні. Справа в тому, що мальовничий острів із чудовими пляжами населяє плем’я аборигенів сентинелес.

Аборигени відмовляються йти на будь-який контакт із чужинцями, одразу озброюються стрілами. Тому острів закритий для туристів і не рекомендований до відвідування.

Сюртсей, Ісландія

Безлюдний острів в Ісландії з’явився внаслідок підводного виверження вулкана. На острів допускаються лише кілька вчених, які стежать за тим, як розвиваються флора та фауна на острові без людського втручання.

2008 року ЮНЕСКО оголосила острів об’єктом всесвітньої спадщини на знак визнання його великої наукової цінності.

Острів Кеймада-Гранді, Бразилія

Острів забороняється відвідувати через отруйні змії, які населяють Кеймад-Гранді. Знаходиться він за 35 кілометрів від Бразилії, а здалеку нагадує справжнісіньке райське місце.

Більше того, на острові живе одна з найнебезпечніших змій у світі – острівний ботропс, від укусу якого миттєва смерть. З цієї причини бразильська влада наклала заборону на його відвідування.

Острів Повелья, Італія

Повелья – це невеликий острів, розташований в Італії. Історія цього місця одна з найтемніших і найтрагічніших у всій країні.

Колись тут була карантинна зона для жертв чуми, а згодом – жорстокий заклад для душевнохворих. Багато хто вірить, що духи людей, які померли болісною смертю, все ще знаходяться на острові, який зараз є приватною власністю і закритий для відвідування. Він вважається небезпечним, проте це не стримує екстремалів та поборників правди нелегально його відвідувати.

Острів Груїнард, Шотландія

У 1942 році острів Груїнард був куплений британським урядом для випробування біологічної зброї, зокрема сибірки. До 1980 року острів був одним із найнебезпечніших місць на планеті, оскільки сибірка поширилася по всій території. Тільки 1986 року вчені нарешті розпочали “очищення” зловісного місця, проте там все одно ніхто так і не оселився.

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