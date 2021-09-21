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БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА

Скандал в Боснії і Герцеговині: директор розвідки прослуховував генерального прокурора

Гліб Парфененко
Скандал в Боснії і Герцеговині: директор розвідки прослуховував генерального прокурора

Прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) повідомила, що отримала дві кримінальні звинувачення проти директора Агентства розвідки і безпеки БіГ Османа Мехмедагіча в скоєнні кількох злочинів, включаючи зловживання службовим становищем, перешкоджання правосуддю і вимагання.

В обвинувальних висновках проти директора АПУ також описується незаконне використання коштів агентства, а також незаконні дії і вжиття заходів і дій зі спостереження і стеження за певними особами.

“На підставі цих звинувачень прокуратура БіГ порушила дві справи, які були передані виконуючим обов’язки прокурорів Спеціального відділу по боротьбі з організованою злочинністю, економічними злочинами і корупцією”, – йдеться в заяві.

Прокуратура БіГ підкреслила, що ця заява стала результатом розслідування ряду ЗМІ, пов’язаних з публікацією аудіозапису зустрічі Мехмедагіча з генеральним прокурором БіГ Горданою Тадич.

Стверджується, що запис був зроблений незаконно, тобто Мехмедагіч таємно записав зустріч, а АПУ стверджує, що запис належить не їм, а прокуратурі БіГ.

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